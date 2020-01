Souad Abderrahim : les grévistes empêchent les autres de travailler !

La mairesse de Tunis, Souad Abderrahim, a indiqué, dans une déclaration accordée ce mardi 28 janvier 2020, à Mosaïque FM, que la grève des agents municipaux entamée hier n’a pas été suspendue malgré l’accord signé avec les représentants des syndicats.

« Cette grève a été entamée par surprise et n’est pas du tout encadrée. Nous avons contacté les syndicats et jusqu’au dernier moment ils nous avaient assuré qu’il n’y aurait pas de grève mais elle a eu lieu. Hier nous nous sommes réunis et avons signé un accord avec la promesse de la suspension de la grève mais nous avons été surpris de la voir se poursuivre aujourd’hui » a indiqué Mme Abderrahim, soulignant que les doléances des agents municipaux ne sont pas toutes du ressort unique de la municipalité.

« Certaines revendications sont compréhensibles et légitimes mais pour certains budgets nous devons nous en référer au gouvernement. Nous avons fait tout ce qui pouvait être fait à notre niveau. Nous avons contacté des sociétés privées mais elles ont été empêchées de travailler par les grévistes tout comme les agents qui ont décidé de reprendre le travail comme convenu. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour rétablir la situation et restons ouverts aux négociations. Les parties syndicales nous ont assuré de désamorcer la crise dans les heures qui viennent » a-t-elle ajouté.

M.B.Z